Украинские участники «Евровидения» пожаловались на безразличие к ним

Группа Ziferblat, представляющая в этом году на конкурсе «Евровидение» Украину, пожаловалась на безразличие других конкурсантов к проблемам их страны. Об этом заявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с украинской прессой, передает телеканал «Эспрессо».

«Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят. — «Газета.Ru») про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая «дежурность». Они задают вопросы для small talk (поддержания светской беседы. — «Газета.Ru»). Никакой эмоциональной реакции вы не дождетесь», — рассказал музыкант.

Он добавил, что участники из других стран живут «в другой реальности». По его словам, личную поддержку высказали только коллективы из Литвы и Португалии. Кроме того, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие Россию. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.

В этом году «Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базеле. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте международного песенного конкурса, первый полуфинал состоится 13 мая, второй — 15 мая, а финал запланирован на 17 мая.

Россия 20 сентября на «Live Арене» в Москве проведет аналог «Евровидения» под названием «Интервидение». Россию на конкурсе будет представлять певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран, и это число продолжает расти.

Ранее украинской группе запретили касаться политики на «Евровидении».