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Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»

«Евровидение-2025» пройдет с 13 по 17 мая на арене St. Jakobshalle в Базеле
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IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

В этом году 69-й международный конкурс песни «Евровидение» пройдет в швейцарском Базеле. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Согласно представленной информации, первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй — в четверг, 15 мая, а финал запланирован на субботу, 17 мая. Конкурсанты будут выступать на арене St. Jakobshalle.

В марте правительство Мальты уличило организаторов «Евровидения» в цензуре. Это произошло после того, как Европейский вещательный союз (EBU) запретил представительнице страны Мириане Конте использовать слово «kant» в своей песне, поскольку оно созвучно с английским матом, обозначающим женские гениталии. При этом в переводе с мальтийского оно означает «пение». Министр культуры Мальты Оуэн Бонничи назвал решение EBU актом художественной цензуры и дискриминацией мальтийского языка. Мальта не намерена отказываться от участия в песенном конкурсе, но предпримет ряд шагов, чтобы оспорить решение EBU.

Ранее в России создали «Добровидение».

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