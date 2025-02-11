Названо число стран, подтвердивших участие в Интервидении

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в разговоре с РИА Новости, что более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение».

По словам Швыдкого, грядущий конкурс станет одним из самых больших культурных событий 2025 года. Он отметил, что число стран-участниц «Интервидения» продолжает расти.

Швыдкой считает, что у конкурса большие шансы на удачу, поскольку в нем участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия и Киргизия.

«Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия», — сказал спецпредставитель президента России.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

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