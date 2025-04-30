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В Киржачском районе установили запрет на въезд в зону вокруг воинской части

В Киржачском районе установили запрет на въезд в зону 10 км вокруг военной части
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Telegram-канал Осторожно, новости

В Киржачском районе Владимирской области установлен запрет на посещение 10-километровой зоны вокруг военной части, где ранее произошла ЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о запрете пребывания людей на данной территории, а также въезде любого транспорта.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

25 апреля режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области около тысячи человек обратились за помощью после взрыва.

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