В Киржачском районе установили запрет на въезд в зону вокруг воинской части

В Киржачском районе установили запрет на въезд в зону 10 км вокруг военной части

В Киржачском районе Владимирской области установлен запрет на посещение 10-километровой зоны вокруг военной части, где ранее произошла ЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о запрете пребывания людей на данной территории, а также въезде любого транспорта.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

25 апреля режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области около тысячи человек обратились за помощью после взрыва.