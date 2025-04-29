Названо число жителей Владимирской области, обратившихся за помощью после взрыва

Во Владимирской области около тысячи человек обратились за помощью после взрыва

Более тысячи жителей Киржачского района Владимирской области подали заявки на получение материальной помощи после детонации боеприпасов в воинской части. Об этом сообщили на сайте региональной администрации.

«1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них ее получили», — сказано в сообщении правительства.

Как уточнили власти региона, Жители, чьи дома пострадали, могут получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, областные выплаты на семью предусмотрены в размере 75 тыс. рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тыс. рублей — при полной.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

25 апреля режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.

Ранее сообщалось, что расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия.