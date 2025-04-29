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Названо число жителей Владимирской области, обратившихся за помощью после взрыва

Во Владимирской области около тысячи человек обратились за помощью после взрыва
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Telegram-канал Осторожно, новости

Более тысячи жителей Киржачского района Владимирской области подали заявки на получение материальной помощи после детонации боеприпасов в воинской части. Об этом сообщили на сайте региональной администрации.

«1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них ее получили», — сказано в сообщении правительства.

Как уточнили власти региона, Жители, чьи дома пострадали, могут получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, областные выплаты на семью предусмотрены в размере 75 тыс. рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тыс. рублей — при полной.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

25 апреля режим ЧС отменили почти во всем Киржачском районе.

Ранее сообщалось, что расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия.

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