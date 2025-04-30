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Вице-мэра Краснодара Нетребу отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест вице-мэра Краснодара Нетребу
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Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара

Суд отправил под домашний арест вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, мера пресечения в отношении Нетребы будет действовать два месяца. При этом он уточнил, что обвинение вице-мэру пока не предъявлено.

Информация об обысках в кабинете чиновника в здании городской администрации появилась 29 апреля. Позже стало известно о задержании Нетребы.

30 апреля в отношении вице-мэра возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

28 апреля главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов. Также был арестован начальник отдела иммиграционного контроля этого управления МВД.

Ранее прокуратура запросила по восемь лет колонии по делу энергетиков о хищении почти 700 млн рублей.

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