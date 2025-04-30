Прокуратура запросила по 8 лет колонии по делу энергетиков о хищении почти 700 млн рублей

Прокуратура запросила для обвиняемых по делу о хищениях в энергетике Дальнего Востока по восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Бывший первый заместитель генерального директора ПАО «РАО «Энергетические системы Востока» Нина Запрягаева, бывший директор этой же компании Алексей Яковлев и бывший заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Александр Ефремов обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере. Следствие и прокуратура считают, что в 2009–2015 годах гендиректор «Дальневосточной энергетической компании» Виктор Милуш и его заместитель Елена Тюрина совместно с Ефремовым, Запрягаевой и Яковлевым путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования похитили 687 млн рублей, принадлежавших компании.

В декабре 2023 года суд оправдал Запрягаеву и Яковлева и освободил от наказания Ефремова в связи с истечением срока давности. В марте следующего года Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Запрягаева перестала являться на судебный процесс, в связи с чем была объявлена в розыск, а суд на ней стал проходить в заочном режиме.

Обвинение требует для всех трех фигурантов в качестве дополнительного наказания штраф в 900 тыс. рублей. В свою очередь, адвокат Запрягаевой заявил, что обвиняемые считают себя невиновными и надеются на оправдательный приговор.

29 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде избрали меру пресечения проректору Лингвистического университета.

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