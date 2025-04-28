Сотрудников МВД из Пензы арестовали за помощь мигрантам

Главу управления Пензенского МВД по миграции Игоря Мысякова арестовали за получение взяток от нелегальных мигрантов. Об этом пишет «PenzaInform» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Также был арестован начальник отдела иммиграционного контроля этого управления МВД. По данным агентства, обвиняемые с мая 2024 года по апрель 2025 года «оказывали содействие» бизнесмену в легализации нарушивших миграционное законодательство иностранцев на территории РФ, а также предупреждали его о проверках управления на строительных площадках.

«В настоящее время должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ФСБ.

В отношении арестованных продолжается расследование.

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