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В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

В Тюменской области ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку
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Shutterstock/sunakri

В Тюменской области ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор, документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.

Анонсируя это решение, глава Тюменской области отмечал в своем Telegram-канале, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

По словам чиновника, режим ЧС будут вводить в муниципалитетах, когда паводок в них выйдет на отметку «опасное явление». Он добавил, что в настоящее время подготовка к встрече большой воды идет в плановом режиме.

12 марта Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в Казанском районе Тюменской области, возможно, превысит рекордное значение 2024 года при условии самого неблагоприятного развития гидрологической обстановки.

Данные предварительного прогноза по паводку были представлены Тюменским центром гидрометеорологии. Согласно этой информации, паводок в городе Ишиме, Ишимском и Абатском районах ожидается на уровне 2017 года, однако может побить рекорд прошлого года при неблагоприятных условиях. В данный момент в области готовят материалы для строительства насыпей и укреплений, уточняется количество домов, которые могут быть подтоплены.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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