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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Моор: в Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Режим ЧС был введен после того, как на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки «опасное явление» и вода за сутки поднялась на 12 см, достигнув уровня в 803 см. Отмечается, что особый режим позволяет оперативно принимать решения для борьбы с паводком.

«Из-за подтопления рассматриваем возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге с. Казанское – д. Малые Ярки – с. Пешнево», — рассказал чиновник.

Моор подчеркнул, что все возведенные для защиты от паводка дамбы и насыпи находятся в хорошем состоянии и постоянно инспектируются.

«На завтра синоптики выпустили штормовое предупреждение. Сильный ветер, снег с дождем. Поэтому необходимо организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей», — подчеркнул Моор.

До этого Моор заявил, что паводок в Тюменской области не достигнет рекорда 2024 года.

Ранее мэр Орска заявил, что в городе настолько чистая вода, что он пьет воду из-под крана.

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