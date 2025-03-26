Назван возможный ущерб от весеннего паводка в России

РНПК: ущерб от весеннего паводка в России составит до 5 млрд рублей

Суммарный ущерб от весеннего паводка в России в 2025 году составит до 5 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчеты экспертов Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

Для оценки суммы ущерба специалисты использовали данные справки Росгидромета об ожидаемом характере весеннего половодья на российских реках и возможном притоке воды в крупные водохранилища во втором квартале года (апрель — июнь).

В соответствии с прогнозом, наиболее существенный ущерб может получить Омская область, где финансовые потери составят 1 млрд рублей и пострадают 1,3 тысячи объектов. На втором месте сразу Тюменская область (900 млн, 2000 объектов) и Республика Саха (900 млн, 1,7 тысячи объектов), на третьем — Алтайский край (560 млн, 3000 объектов).

Серьезные потери понесет Челябинская область (500 млн рублей), Башкирия (340 млн), Самарская область (220 млн), Хабаровский край (180 млн), Иркутская область (130 млн) и Сахалин (110 млн). Наименьший ущерб возможен в Пермском крае (70 млн рублей, 500 объектов).

На прошлой неделе издание «Известия» написало, что в 11 регионах России началась активная фаза половодья, затоплены свыше 100 жилых домов. Также под водой находятся более 300 приусадебных участков, мосты и дороги, отметили в издании.

Ранее стало известно, что десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе.