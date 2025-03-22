В 11 регионах России началась активная фаза половодья, затоплены свыше 100 жилых домов. Об этом пишут «Известия».

Также под водой находятся более 300 приусадебных участков, мосты и дороги, отметило издание.

По информации Гидрометцентра, в настоящее время весеннее половодье наблюдается на реках центра и юго-востока европейской части страны, а также на юге Сибирского федерального округа. Это связано с поступлением в реки талой воды, а также с формированием ледяных заторов.

Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Челябинской области, Башкирии и Красноярском крае. Специалисты МЧС проводят мониторинг и оказывают адресную помощь людям в местах подтоплений.

18 марта глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что прогноз весеннего половодья и пожаров в России неблагоприятный, риски высокие. Он подчеркнул, что об этом говорят анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности.

Куренков обратил внимание на то, что в южных регионах и европейской части России реки освободились от льда гораздо раньше, а в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям, добавил руководитель ведомства.

Ранее в Башкирии 35 человек были заблокированы в термобанях из-за перелива реки.