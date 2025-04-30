Московский суд дал 15 лет колонии экс-заместителю главы управления пожарной охраны МЧС

В Москве суд дал 15 лет экс-заместителю главы пожарной охраны МЧС Даудашвили

Дорогомиловский районный суд столицы приговорил бывшего начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки, об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил признать Даудашвили виновным и назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафу в 63 миллиона рублей», — говорится в материале.

Кроме того, ему запрещено занимать должности государственной службы в течение 10 лет.

17 апреля текущего года сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Кроме того, бывшему главе ведомства вменяют ч. 1 ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и п. «е» ч. 3 ст. 286 («Превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности») УК РФ.

До этого сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.