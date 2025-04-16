В Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве

В Калининграде бывший заместитель министра здравоохранения и главврач детской поликлиники обвиняются в мошенничестве на миллион рублей. Об этом сообщает Следком Калининграда в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, в 2020 году главврач фиктивно оформила на должность педиатра замминистра здравоохранения Калининградской области.

«‎Последняя в период с 2020 по май 2024 года неправомерно получала в указанном лечебном учреждении заработную плату, а также стимулирующие выплаты», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ущерб лечебному учреждению составил около миллиона рублей.

На данный момент экс-чиновницу в качестве подозреваемой уже допросили. В ближайшее время, как уточняется, будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Главврачу детской поликлиники также предъявлено обвинение. Следком уточняет, что вину в инкриминируемом преступлении она признала. Суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого заместителя министра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемая, которая в период с 2021 по 2024 годы являлась главным врачом городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 млн рублей.

Ранее в Москве задержали экс-министра образования Пензенской области.