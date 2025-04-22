Расследованием взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области займется спецкомиссия

МО: для расследования деталей пожара во Владимирской области создана комиссия

По поручению главы Минобороны РФ Андрея Белоусова была создана комиссия для расследования всех обстоятельств пожара в воинской части во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

«По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А. М. Булыги», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что виновных в случившемся привлекут к ответственности.

По информации Минобороны, 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Для ликвидации огня были задействованы штатные пожарные расчеты части и МЧС.

В ведомстве также заявили, что причиной пожара на складе во Владимирской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег здание районной администрации в Самарской области.