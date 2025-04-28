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Власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас

Власти Ирана назвали халатность причиной взрыва в порту города Бендер-Аббас
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Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA/Reuters

Халатность стала причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаив городе Бендер-Аббас 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Ирана.

Отмечается, что виновные в случившемся найдены. В настоящее время идет расследование.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти.

На следующий день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.

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