Украинского штурмовика осудили на 17 лет заключения за теракты в Курской области

Старшего сержанта десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили на 17 лет заключения за теракты в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ВГТРК «Вести».

Как установил суд, мужчина 8 сентября 2024 года вторгся на территорию РФ, где препятствовал эвакуации мирных жителей из села Малая Локня и применял оружие для устрашения населения.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия активизирует следственные мероприятия по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области благодаря освобождению региона.

По словам дипломата, Следственный комитет России уже собрал показания мирных жителей, которые пережили присутствие ВСУ в российском регионе.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее Мирошник заявил, что США пригласят расследовать преступления ВСУ вместе с РФ.