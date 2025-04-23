США могут привлечь к расследованию преступлений ВСУ

США и другие страны могут быть привлечены к расследованию преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью для «Известий».

«Речь может идти о привлечении наблюдателей, суть работы которых бы заключалась в обеспечении прозрачности процесса расследования и прохождения судебных процедур», — пояснил дипломат.

Мирошник отметил, что подавляющая часть этих преступлений произошла на территории РФ и потому их расследование должно проводиться российскими властями и на основе российского законодательства.

До этого в США заявили об упразднении группы по якобы преступлениям РФ на Украине.

4 апреля экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что для президента Штатов Дональда Трампа отношения с Россией являются более приоритетными, чем с Украиной. Дипломат допустил, что американские союзники могут перестать покупать оружие у Вашингтона в связи с налаживанием им отношений с Москвой.

Ранее США сократили помощь для расследования военных преступлений на Украине.