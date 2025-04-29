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Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при авиаударе США в Йемене

Двое граждан РФ получили легкие ранения при авиаударе США по порту в Йемене
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U.S. Central Command/Reuters

Двое граждан РФ получили легкие ранения при авиаударе США по порту в Йемене. Об этом сообщило РИА Новости.

«Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное», — говорится в публикации.

США нанесли удары по порту Рас-Иса в Йемене 25 апреля. По словам министра иностранных дел в правительстве Джамаль Амир, сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами), «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузке нефти.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. По его словам, эта военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Также глава Белого дома призвал власти Ирана прекратить поддержку хуситов и угрозы в сторону «американского населения и их президента».

Вскоре после этого появилась информация об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.

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