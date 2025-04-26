При авиаударах США по Йемену ранены российские моряки

При ударе США по порту в Йемене пострадали три российских моряка

Во время американских ударов по порту Рас-Иса в Йемене 25 апреля пострадали три российских моряка, заявил министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

По его словам, «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти россиян и оказать им медицинскую помощь.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.