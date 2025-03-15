США и Британия ударили по Йемену, есть погибшие

При ударах США и Британии по Йемену погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли и еще девять получили ранения в результате ударов США и Великобритании по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя Минздрава в правительстве хуситов Аниса аль-Асбахи.

«Девять погибших и девять раненых стали первыми жертвами вражеских ударов США и Великобритании», — заявил он.

В субботу, 15 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.