В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой

В Дагестане правоохранители задержали водителя прогулочного катера, столкнувшегося со скалой во время экскурсии по Сулакскому каньону. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 263. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, говорится в материале.

На данный момент сотрудники ведомства проводят осмотр места ЧП. Как пишет портал, по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне в Дагестане туристы оказались в воде во время путешествия по реке. Лодка врезалась в скалу. После этого она опрокинулась, все пассажиры упали в воду. Известно, что одного человека спасти не удалось. Всего на борту было восемь туристов. Шесть человек были госпитализированы.

Похожий случай, как сообщалось 27 апреля, произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

Ранее в Астраханской области столкнулись два судна, есть пострадавший.