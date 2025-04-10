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В Астраханской области столкнулись два судна, есть пострадавший

СК: один пассажир пострадал при столкновении двух судов в Астраханской области
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Астраханской области столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным ведомства, все случилось в акватории реки Ахтуба в районе хутора Сазаний Угол Харабалинского района.

В инциденте пострадала 62-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

До этого в Адыгее мужчина с ребенком решили поплавать на лодке по водохранилищу, перевернулись и не смогли выплыть. Трагедия произошла в конце марта, когда женщина и мужчина с ребенком приехали из Краснодара в аул Пшикуйхабль Теучежского района и отправились на берег Краснодарского водохранилища. Женщина осталась на берегу, а мужчина с несовершеннолетним сели в лодку и отплыли от берега.

В Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.

Ранее в Сочи рыбака унесло на лодке в открытое море.

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