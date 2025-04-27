В США лодка с пассажирами взлетела в воздух и сделала сальто во время гонок

Mash: на гонках в Аризоне лодка с пассажирами сделала сальто

В Аризоне США во время лодочных гонок судно перевернулось в воздухе, сделав сальто.. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняется, такой трюк получился из-за высокой скорости, с которой двигалась лодка.

«Лодка с пассажирами на борту взлетела в воздух и прокрутила сальтуху во время гонок в Аризоне», — говорится в сообщении.

Известно, что на борту было два человека, серьезных травм они не получили, им оказали помощь на месте, сообщил канал.

17 апреля сообщалось, что в Новокуйбышевске Самарской области рыбак попал под гребной винт собственной лодки и выжил. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как на реке Татьянка из моторной лодки на ходу выпал мужчина. Судно с работающим мотором врезалось в берег. Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам.

Выяснилось, что 49-летний мужчина выпал из лодки во время рыбалки и попал под гребной винт. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и травму головы.

Ранее в Республике Адыгея перевернулась лодка с мужчиной и ребенком на борту.