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В Дагестане перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали

В Дагестане в Сулакском каньоне перевернулась лодка с туристами
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане туристы оказались в воде во время путешествия по реке. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в Сулакском каньоне. По данным Telegram-канала, лодка врезалась в скалу. После этого она опрокинулась, все пассажиры упали в воду.

Известно, что одного человека спасти не удалось, еще трое пострадали. Всего на борту было восемь туристов.

Подобный случай произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

До этого в Самарской области 49-летний мужчина попал под винт лодки во время рыбалки на реке Татьянка. В какой-то момент рыбак попал под гребной винт, его и врезавшееся в берег судно заметили очевидцы, которые и помогли мужчине.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали травмы головы и переохлаждение. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее переплывшие Днепр на лодке одесситы рассказали о деталях побега к российским бойцам.

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