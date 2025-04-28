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В Дагестане выросло число пострадавших после столкновения катера со скалой

Минздрав: число пострадавших после ЧП с катером в Дагестане выросло до шести
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«Газета.Ru»

Шесть человек были госпитализированы после столкновения катера со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане. Об этом ТАСС рассказала руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова.

По ее словам, пострадавшие поступили в Кизилюртовскую городскую больницу.

До этого сообщалось, что в Дагестане туристы оказались в воде во время путешествия по реке. Лодка врезалась в скалу. После этого она опрокинулась, все пассажиры упали в воду.

Известно, что одного человека спасти не удалось. Всего на борту было восемь туристов.

Похожий случай, как сообщалось накануне, произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

Ранее Астраханской области столкнулись два судна, есть пострадавший.

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