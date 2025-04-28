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Более 30 человек эвакуировали из российского вуза в связи с пожаром

В Нижнем Новгороде 52 пожарных потушили возгорание в Мининском университете

Из здания Мининского университета на улице Ульянова в Нижнем Новгороде сегодня эвакуировали 31 человека в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС России.

«Подразделениями МЧС России из здания спасены 17 человек, еще 31 человек был эвакуирован. Произошло возгорание электрощитовой в подвале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 52 спасателя при поддержке 13 единиц спецтехники.

В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.

13 апреля в Московском районе Нижнего Новгорода загорелся торговый центр «Серпантин». Причиной возгорания, предварительно, стал компьютер. Огонь распространился на площади в 20 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

В марте сообщалось об инциденте, в результате которого в Нижнем Новгороде пламя уничтожило автобус.

Ранее стало известно, что в центре Москвы потушили пожар в старинном доме.

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