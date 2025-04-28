Более 30 человек эвакуировали из российского вуза в связи с пожаром

Из здания Мининского университета на улице Ульянова в Нижнем Новгороде сегодня эвакуировали 31 человека в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС России.
«Подразделениями МЧС России из здания спасены 17 человек, еще 31 человек был эвакуирован. Произошло возгорание электрощитовой в подвале», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 52 спасателя при поддержке 13 единиц спецтехники.
В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.
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