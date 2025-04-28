В центре Москвы потушили пожар в старинном доме

В центре Москвы потушили дом, построенный в начале XIX века по указу императора Павла I. Об этом сообщает МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что речь идет о здании Стасовских гостиниц.

Днем 27 апреля в подвале Российской государственной библиотеки, расположенной на улице Воздвиженка в центре Москвы, произошло возгорание.

Примерно в то же время на востоке Москвы в комплексе «Усадьба банная» вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали людей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за перегрева трубы.

Ранее пожар случился в здании театра в центре Москвы.