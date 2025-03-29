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Автобус с пассажирами вспыхнул на ходу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рейсовый автобус загорелся на ходу, его уничтожило пламя
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Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде рейсовый автобус загорелся на ходу и был уничтожен огнем. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Предварительно, пожар начался под сиденьем водителя. Огонь полностью охватил салон», — отмечается в публикации.

По данным Ni Mash, в автобусе в момент начала пожара ехали пассажиры. Они успели выбраться из салона. Инцидент произошел на улице Ларина возле торгового центра «Открытый материк».

На место происшествия были вызваны пожарные, уточняетсяhttps://t.me/mchs52/11000 в Telegram-канале регионального управления МЧС. Пострадавших в результате возгорания не было. В тушении принимали участие восемь человек и два автомобиля. При этом за 10 минут до пожара в автобусе на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде загорелся грузовик.

Ранее в Тюменской области произошло массовое ДТП с тремя большегрузами.

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