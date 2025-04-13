Пожар в ТЦ Нижнего Новгорода произошел из-за компьютера

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в торговом центре (ТЦ) «Серпантин». Об этом сообщает в Telegram-канале областное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что причиной возгорания, предварительно, стал компьютер. Огонь распространился на площади в 20 кв. м. При пожаре никто не пострадал, сейчас в помещении устанавливают турбовентилятор для проветривания.

О возгорании на улице Березовской в Московском районе города стало известно около 21:30. Пожар произошел в аптеке на первом этаже ТЦ.

До этого в Оренбурге на улице Фрунзе около 19:54 загорелась баня. Огонь начал распространяться на кровли соседних жилых домов. Пожарным пришлось бороться с огнем на двух участках на площади примерно в 200 кв. м. При этом на одном из них было открытое горение. В борьбе с огнем участвовали 28 пожарных и семь единиц техники. Спустя примерно час сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.

Ранее в Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры.