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В ТЦ Нижнего Новгорода вспыхнула аптека

В Нижнем Новгороде произошел пожар в аптеке торгового центра
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Николай Хижняк/РИА Новости

В Нижнем Новгороде произошел пожар в торговом центре (ТЦ) «Серпантин». Об этом сообщает областное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, возгорание на улице Березовской в Московском районе произошло в аптеке на первом этаже. Сейчас на месте работают пожарные.

До этого в Оренбурге на улице Фрунзе около 19:54 загорелась баня. Огонь начал распространяться на кровли соседних жилых домов. Пожарным пришлось бороться с огнем на двух участках на площади примерно в 200 кв. м. При этом на одном из них было открытое горение. В борьбе с огнем участвовали 28 пожарных и семь единиц техники. Спустя примерно час сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.

Накануне из-за загоревшейся обрешетки (конструкция или настил, который устанавливают поверх стропильных ног; играет роль основания для крепления кровли крыши) кровли двухэтажного здания произошел пожар на востоке Москвы. Люди смогли выбраться из здания самостоятельно. На месте работали 25 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России.

Ранее россиянка пыталась отомстить экс-бойфренду и сожгла свой дом.

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