В здании Российской государственной библиотеки произошел пожар

В подвале Российской государственной библиотеки, расположенной на улице Воздвиженка в центре Москвы, произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, пожарные уже выехали на место.

5 апреля в Российской государственной библиотеке тоже произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале сообщалось, что в Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где находится музей славянской письменности «Слово». Персонал самостоятельно покинул здание и никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В ноябре прошлого года в Луганске случился пожар в главной библиотеке города. Книжный фонд библиотеки им. М. Горького оказался под угрозой из-за короткого замыкания. Спасатели эвакуировали из здания трех человек и оперативно потушили огонь.

Ранее британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать.