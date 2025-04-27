Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В здании Российской государственной библиотеки произошел пожар

В Москве загорелся подвал Российской государственной библиотеки
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В подвале Российской государственной библиотеки, расположенной на улице Воздвиженка в центре Москвы, произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, пожарные уже выехали на место.

5 апреля в Российской государственной библиотеке тоже произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале сообщалось, что в Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где находится музей славянской письменности «Слово». Персонал самостоятельно покинул здание и никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В ноябре прошлого года в Луганске случился пожар в главной библиотеке города. Книжный фонд библиотеки им. М. Горького оказался под угрозой из-за короткого замыкания. Спасатели эвакуировали из здания трех человек и оперативно потушили огонь.

Ранее британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами