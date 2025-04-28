Гражданина Молдавии внесли в перечень экстремистов

Задержанный ФСБ гражданин Молдавии Евгений Курдоглу внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Курдоглу Евгений Михайлович*, 12.11.1992 г.р, село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова», — говорится в уведомлении.

14 апреля Федеральная служба безопасности сообщала о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который, как утверждается, собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины.

В ФСБ отметили, что после задержания Курдоглу раскрыл данные тайника, из которого изъяли самодельную взрывчатку, предназначенную для подрыва объекта.

В тот же день силовики рассказали о задержании еще одного молдавского гражданина Мариуса Пруняну. ФСБ заявляла, что он тоже был агентом военной разведки Украины, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов.

Ранее ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области.