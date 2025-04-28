Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданина Молдавии внесли в перечень экстремистов

Задержанного ФСБ гражданина Молдавии Курдоглу внесли в перечень террористов
close
РИА Новости

Задержанный ФСБ гражданин Молдавии Евгений Курдоглу внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Курдоглу Евгений Михайлович*, 12.11.1992 г.р, село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова», — говорится в уведомлении.

14 апреля Федеральная служба безопасности сообщала о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который, как утверждается, собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины.

В ФСБ отметили, что после задержания Курдоглу раскрыл данные тайника, из которого изъяли самодельную взрывчатку, предназначенную для подрыва объекта.

В тот же день силовики рассказали о задержании еще одного молдавского гражданина Мариуса Пруняну. ФСБ заявляла, что он тоже был агентом военной разведки Украины, который через Латвию приехал в Россию с бомбами для совершения терактов.

Ранее ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами