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ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области

ФСБ показала кадры ликвидации преступников, готовивших теракт на химпредприятии

ФСБ опубликовала видеозапись предотвращения теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, передает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в ходе задержания готовившие теракт по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии были нейтрализованы.

На кадрах, предоставленных ведомством, можно увидеть коптеры, которые обмотаны изолентой цветов флага Украины, автомат Калашникова. Тайник, скорее всего, находился в заброшенном кирпичном строении, на стене которого написано «Лера, привет». Съемка в ночное время показывает двух человек, которые находились в здании.

24 апреля Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении террористической атаки на нефтехимическое предприятие в Нижегородской области. По данным ведомства, диверсию собирались совершить двое выходцев из Средней Азии по заданию украинских специальных служб.

В этот же день пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ сообщила, что сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в попытке совершить теракт ради дестабилизации деятельности органов власти.

Ранее в Ставропольском крае предотвратили теракт на концерте комика Павла Воли.

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