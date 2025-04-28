Заслуженный артист РФ Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет

Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Он служил в театре 62 года, подчеркнули там.

«‎В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры», — говорится в сообщении.

В 1960-х годах Крыченков проходил службу в команде актеров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актерский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве», рассказали в театре.

Театр Армии выразил соболезнования родным и близким Алексея Крыченкова.

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