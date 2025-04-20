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Умерла заслуженная артистка РФ Елизавета Зима

Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
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Драматический театр им.Грибоедова

Народная артистка России Елизавета Зима ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает официальный сайт Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.

«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима», — сообщили в театре.

Елизавета Зима родилась в Ленинграде 30 мая 1945 года. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, после чего работала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года творческая жизнь артистки была неразрывно связана со Смоленским драматическим театром, где она блистала в таких спектаклях, как «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Антоний и Клеопатра», «Сильва» и «Свадьба в Малиновке». Помимо актерской деятельности, Зима преподавала вокал и сценическую речь. В 1997 году ей было присвоено почетное звание Заслуженной артистки России.

Ранее скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева.

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