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Умер народный артист России Фидан Гафаров

В Уфе умер народный артист России Фидан Гафаров
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Рөстәм Нурыевu/Wikipedia

В Уфе в возрасте 77 лет умер народный артист Российской Федерации, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«На 78-м году жизни скончался актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури», — рассказали в театре.

Там отметили, что он был лауреатом Государственной премии имени Салавата Юлаева, почетным гражданином Уфы и легендой театра.

За годы службы в театре Фидан Гафаров сыграл множество ролей, также он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен.

20 апреля стало известно, что заслуженная артистка России Елизавета Зима ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова. В театре назвали Зиму легендой смоленской сцены и замечательной актрисой. Там выразили скорбь в связи с тяжелой утратой.

Ранее скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева.

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