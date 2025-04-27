Умер народный артист России Фидан Гафаров

В Уфе в возрасте 77 лет умер народный артист Российской Федерации, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«На 78-м году жизни скончался актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури», — рассказали в театре.

Там отметили, что он был лауреатом Государственной премии имени Салавата Юлаева, почетным гражданином Уфы и легендой театра.

За годы службы в театре Фидан Гафаров сыграл множество ролей, также он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен.

20 апреля стало известно, что заслуженная артистка России Елизавета Зима ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова. В театре назвали Зиму легендой смоленской сцены и замечательной актрисой. Там выразили скорбь в связи с тяжелой утратой.

Ранее скончалась народная артистка РСФСР Нина Григорьева.