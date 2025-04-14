Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Ильиничны. Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах», — написал глава региона.

Николаев добавил, что Григорьева была выдающейся актрисой. По его словам, артистка стала символом преданности своему делу, а также примером высокого профессионализма и человечности.

Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы в Чувашии. В 1961 году будущая актриса окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1986 году артистка возглавила Союз театральных деятелей Чувашской Республики. Она занимала пост до 1996 года.

Актриса работала в Чувашском государственном академическом драматическом театре на протяжении 62 лет. За это время она сыграла более чем 100 ролей в спектаклях «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой, «Нарспи» и других.

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