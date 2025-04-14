Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла в возрасте 86 лет
close
Telegram-канал «Олег Николаев | Чувашия»

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Ильиничны. Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах», — написал глава региона.

Николаев добавил, что Григорьева была выдающейся актрисой. По его словам, артистка стала символом преданности своему делу, а также примером высокого профессионализма и человечности.

Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы в Чувашии. В 1961 году будущая актриса окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1986 году артистка возглавила Союз театральных деятелей Чувашской Республики. Она занимала пост до 1996 года.

Актриса работала в Чувашском государственном академическом драматическом театре на протяжении 62 лет. За это время она сыграла более чем 100 ролей в спектаклях «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой, «Нарспи» и других.

Ранее умерла актриса, озвучивавшая «Спокойной ночи, малыши».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами