В Испании рассказали, сколько займет восстановление электроснабжения

Red Electrica: восстановление электричества в Испании может занять от 6 до 10 часов

Восстановление электроснабжения испанской электросети после масштабного отключения может занять от шести до десяти часов, заявил руководитель оператора Red Electrica Эдуардо Прието. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что компания не может спекулировать на причинах произошедшего.

До этого сообщалось, что энергетические системы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 гигаватт (ГВт) мощности.

Также стало известно, что электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения части страны.

Днем в понедельник, 28 апреля, по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет. В Андорре и части Франции также произошли крупномасштабные отключения света.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.