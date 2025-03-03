В некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже ноля

В некоторых европейских странах фиксируются отрицательные цены на электричество, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, причиной этому стали объемы выработки электроэнергии на немецких солнечных электростанциях. В результате в какой-то момент электроэнергия на внутреннем рынке Германии стоила €-17,73 за мегаватт/час. Также ниже нуля упали цены на электроэнергию в Нидерландах и Бельгии.

«Отрицательные цены становятся все более частым явлением по всей Европе, поскольку возобновляемая энергия заполняет сеть, а предложение превышает спрос. Хотя это хорошо для некоторых потребителей в основном в Северной Европе, это вызывает беспокойство у инвесторов в солнечную и ветровую энергетику, поскольку цены ниже ноля подрывают доходность», — говорится в публикации.

До этого постпредство РФ при ЕС сообщало, что выход Эстонии, Литвы и Латвии из электрического кольца БРЭЛЛ является политическим шагом и принесет им, как и всему Европейскому союзу, большой экономический ущерб.

Ранее в России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем.