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В Андорре и Франции произошли отключения света

Vanguardia: в Андорре и части Франции произошли крупные отключения света

В карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Об этом пишет Vanguardia.

Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

При этом сильнее всего отключения повлияли на Испанию и Португалию.

Спустя час после отключений в городах постепенно начали работать светофоры, также возобновил работу аэропорт Эль-Прата. Восстановлением энергоснабжения занимается компания Red Eléctrica Española (REE).

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.

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