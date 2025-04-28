Энергосистемы Испании и Португалии потеряли более 10 ГВт мощности

Энергетические системы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 гигаватт (ГВт) мощности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информацию оператора электросетей Испании

Отмечается, что данный сбой стал одним из крупнейших в современной истории Европы. Он затронул миллионы жителей в таких крупных городах, как Мадрид и Барселона, а также в различных регионах Португалии.

Днем в понедельник, 28 апреля, стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет. В Андорре и части Франции также произошли крупномасштабные отключения света.

Ранее в Португалии начали восстанавливать электроснабжение после сбоя.