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В Португалии начали восстанавливать электроснабжение после сбоя

Portugal Resident: в Португалии началось восстановление электроснабжения

Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения части страны. Об этом сообщил портал Portugal Resident.

Отмечается, что оператор E-Redes провел ряд отключений в «определенных областях», чтобы стабилизировать сеть. Сбои до сих пор наблюдаются в регионе Алгарве на юге страны.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Кроме того, в карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.

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