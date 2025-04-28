В Португалии начали восстанавливать электроснабжение после сбоя

Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения части страны. Об этом сообщил портал Portugal Resident.

Отмечается, что оператор E-Redes провел ряд отключений в «определенных областях», чтобы стабилизировать сеть. Сбои до сих пор наблюдаются в регионе Алгарве на юге страны.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Кроме того, в карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.