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Путин призвал россиян быть достойными подвига своих предков

Путин: РФ должна быть достойна подвига своих предков в Великой Отечественной
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Россияне должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, пишет ТАСС.

«Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига», — сказал он.

Путин также назвал главный залог прочности РФ, им является самостоятельный выбор граждан России.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать в период с 7 по 11 мая.

Все боевые действия на эти несколько дней будут прекращены. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру», как это было с пасхальным перемирием. При этом в случае нарушения перемирия со стороны Киева, Россией будет дан «адекватный и эффективный ответ».

В 2025 году в России отмечают 80 лет победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин будет рад видеть в Москве на Дне Победы любых иностранных лидеров, которые захотят приехать, в том числе и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы.

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