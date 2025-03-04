Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин пригласил главу правительства Мьянмы Мин Аунг Хлайна на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, солдаты республики примут участие в шествии на Красной площади.
«Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — сообщил Путин.
4 марта Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.
В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аунг Хлайна заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай.
Ранее Путин высказался об отношении к буддизму в России.