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В Кремле рассказали, кого Путин будет рад принять в Москве в День Победы

Песков: Путин будет рад принять 9 Мая любых глав государств, включая Трампа
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Maxim Shemetov/Reuters

Российский лидер Владимир Путин будет рад видеть в Москве на Дне Победы любых иностранных лидеров, которые захотят приехать, в том числе и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — заявил он.

До этого Песков заявил, что День Победы очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

15 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае достижения мира на Украине, Трамп приедет в Москву на парад Победы 9 Мая. Он добавил, что сам планирует присутствовать на мероприятии.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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