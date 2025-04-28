Путин назвал главный залог прочности РФ

Главным залогом прочности РФ является самостоятельный выбор ее граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин добавил, что принципы народовластия помогают укреплять страну. Он сделал несколько заявлений во время заседания Совета законодателей России.

Парламент России достойно отвечает на вызовы времени, делает многое для победы, отметил он. Российский лидер также выразил уверенность, что в органах власти будет появляться все больше ветеранов спецоперации.

28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Согласно решению российского лидера, все боевые действия с 7 по 11 мая будут приостанавливаться.

Несколькими часами ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят продолжающиеся усилия США по выводу процесса на Украине в мирное русло.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом.