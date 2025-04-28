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В Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом

Песков: нового разговора Путина с Трампом нет в графике
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Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность нового телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что нового разговора Путина с Трампом пока нет в графике главы государства. При этом, по его словам, он может быть оперативно согласован при необходимости.

17 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей. В тот же день Юрий Ушаков пообщался с журналистом Павлом Зарубиным, который попросил его поделиться подробностями о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник главы государства отметил, что пока место и сроки проведения очных переговоров неизвестны. Но не исключено, что они могут состояться в столице Саудовской Аравии.

Ранее в США рассказали, как готовилась встреча Трампа и Зеленского.

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