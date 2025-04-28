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В Кремле заявили, что США продолжают работать над мирным процессом на Украине

Песков: РФ неоднократно говорила о готовности к мирному процессу по Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в Москве видят продолжающиеся усилия США по выводу процесса на Украине в мирное русло.

«Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются», — пояснил Песков.

До этого Песков говорил, что сигнал о готовности к прямым переговорам по урегулированию конфликта должен исходить от Киева.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что наступившая неделя должна стать «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. По его словам, переговоры между Россией и Украиной должны состояться совсем скоро. Однако будет ли США и дальше участвовать в них, неизвестно.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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