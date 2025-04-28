В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с холерой в РФ

Роспотребнадзор: за 20 лет в России регистрировали единичные случаи холеры

Ситуация с холерой в России последние 20 лет остается стабильной, регистрировались единичные завозные случаи. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России на системной основе проводится комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику инфекции. Такой способ позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации.

До этого 26 апреля Роспотребнадзор сообщал, что у жителя Воронежской области выявили холеру после поездки в Индию.

Пациент прилетел в Москву из Индии 21 апреля. До этого холеру подтвердили у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, уточнили в ведомстве.

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