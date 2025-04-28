Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с холерой в РФ

Роспотребнадзор: за 20 лет в России регистрировали единичные случаи холеры
close
Anas Alkharboutli/Global Look Press

Ситуация с холерой в России последние 20 лет остается стабильной, регистрировались единичные завозные случаи. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России на системной основе проводится комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику инфекции. Такой способ позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации.

До этого 26 апреля Роспотребнадзор сообщал, что у жителя Воронежской области выявили холеру после поездки в Индию.

Пациент прилетел в Москву из Индии 21 апреля. До этого холеру подтвердили у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, уточнили в ведомстве.

Ранее рассказывалось, чем занимаются ученые в самых засекреченных научных центрах мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами